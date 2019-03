To słowa 35-letniego Artura Dudzica. Zgodził się na podanie jego pełnych danych osobowych oraz publikację wizerunku. – Od początku wszyscy w Racławicach wiedzieli, o kogo chodzi. A teraz chcemy go zrehabilitować. Stała mu się ogromna krzywda. Przez dziewięć miesięcy przebywał w areszcie, choć ze zbrodnią nie miał nic wspólnego – uzasadnia mecenas Anna Bożek, obrońca Artura Dudzica.

Mężczyźnie groziło dożywocie. Taki wyrok usłyszał drugi z oskarżonych w sprawie, 22-letni Przemysław S. To on w zeznaniach wskazał Dudzica jako winnego zbrodni.

Lipiec 2017 roku

Racławice, wieś koło Niska. W nocy z 7 na 8 lipca do domu 89-letniej pani Genowefy ktoś się zakradł. Kobieta spała w swoim łóżku. Dom zostawiła otwarty. Napastnik podszedł do łóżka i kilkakrotnie, z bardzo dużą siłą uderzył staruszkę młotkiem w głowę. Kobieta zmarła na miejscu. Mężczyzna, który dokonał tego strasznego czynu, wcześniej włamał się do innego domu, skąd ukradł narzędzia budowlane, m.in. młotek, którym później zadał ciosy kobiecie.