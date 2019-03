– Rząd chciał robić reformę, to niechby ją stopniowo wprowadzał, a nie doprowadzał do sytuacji, kiedy dwa roczniki naraz idą do szkół średnich. Bo to jest ze szkodą i dla klas ósmych, i dla ostatniego rocznika gimnazjalistów – denerwuje się pan Robert, ojciec Julii z ostatniego rocznika gimnazjalistów.

– Dla naszych dzieci ta rekrutacja to dodatkowy stres, a im więcej stresu nie potrzeba. Mają go na co dzień wystarczająco dużo – mówi pani Iwona, mama Amelii. Na Podkarpaciu ten problem dotyczy 41 535 absolwentów: prawie 20,5 tys. gimnazjów i 21 tys. szkół podstawowych. W samym Rzeszowie – 3720, w tym 1845 absolwentów gimnazjów i o 30 więcej szkół podstawowych.

Powrót do systemu w PRL-u

W tym roku gimnazja kończy ostatni rocznik gimnazjalistów. Jednocześnie do klas pierwszych szkół średnich idą pierwsi absolwenci ósmych klas szkół podstawowych. To efekt reformy edukacji wprowadzonej przez rząd PiS. Reforma polega na likwidacji gimnazjów, wydłużeniu nauki w liceum z trzech do czterech lat, a w technikach z czterech do pięciu i na powrocie do ośmioklasowej szkoły podstawowej.