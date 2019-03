Prokuratura Rejonowa w Łańcucie nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko 35-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa Dawidowi D., podejrzanemu o dokonanie kilku przestępstw oszustwa na szkodę kapłanów z parafii na terenie powiatu łańcuckiego.

Okłamał trzech księży, czwarty nie wierzył

Dotychczas sprawcy zarzucono popełnienie czterech przestępstw dotyczących wyłudzeń, w tym jednego w formie usiłowania. – Sposób działania Dawida D. polegał na wprowadzaniu kapłanów w błąd co do swojej tożsamości i przedstawianiu nieprawdziwej sytuacji osobistej oraz ekonomicznej. Twierdząc, że potrzebuje pomocy na operację chorej córki, wyłudził od trzech kapłanów łącznie kwotę 3,5 tys. zł. Jedna z osób duchownych zorientowała się co do przestępczego zamiaru sprawcy i nie udzieliła mu sugerowanej pomocy w związku ze śmiercią córki – relacjonuje Artur Grabowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.