1 ZDJĘCIE 24.02.2019, Warszawa, Koalicja Europejska, od lewej: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna), Grzegorz Schetyna (PO), Marek Kossakowski (Zieloni), Małgorzata Tracz (Zieloni), Włodzimierz Czarzasty (SLD). (Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta)

Według wstępnych przymiarek podkarpacką listę Koalicji Europejskiej, otworzy ludowiec Czesław Siekierski. Podobno to bardzo dobry eurodeputowany. Piszę "podobno", bo. nie znam. Gorzej - nie znają go w Platformie, nie znają go na podkarpackich wsiach, nic o nim nie słyszeli w innych koalicyjnych partiach w naszym regionie. Dlaczego? Bo jest z województwa świętokrzyskiego.