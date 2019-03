1 ZDJĘCIE XII-wieczna buława z brązu, znaleziona na terenie Nadleśnictwa Lesko (fot. Dariusz Szuwalski)

- Aż podskoczyłem z wrażenia, kiedy ją zobaczyłem. Nie dość, że to bardzo rzadki zabytek, to także bardzo piękny przedmiot, zachowany w doskonałym stanie. Należał do dowódcy - zachwyca się Piotr Kotowicz, archeolog z Muzeum Historycznego w Sanoku. Znalazca natknął się na XII-wieczną buławę w lesie, ale przez trzy lata trzymał ją w domu, bo nie miał pojęcia, co to może być.