W poniedziałek do Rzeszowa przyjechał Robert Biedroń, który opowiadał o założeniach swojego nowego ugrupowania. Wiosna ma być partią, która chce zmienić Polskę w świeckie państwo, ale to nie koniec obietnic byłego prezydenta Słupska. Biedroń i jego współpracownicy podkreślali, że za ich rządów emerytura każdego Polaka ma wynosić minimum 1600 zł. Na lekarza specjalistę będziemy czekać 30 dni, a dla każdego dziecka znajdzie się miejsce w żłobku. Wiosna chce pozbyć się też węgla i walczyć o czyste powietrze. W szkołach ma pojawić się edukacja seksualna, a kobiety będą mogły liczyć na legalną aborcję i in vitro. To tylko kilka propozycji, o których była mowa w Rzeszowie.

3 lutego Robert Biedroń ogłosił nazwę i program swojej partii. Wiosna, czyli jak sam mówił - świeżość, energia i przede wszystkim zmiana. Założenia ugrupowania powstały dzięki wcześniejszym burzom mózgów. Sam Biedroń i członkowie jego sztabu jeździli po miastach w całej Polsce i tam pytali mieszkańców, co wg nich trzeba zmienić w kraju. Tak powstały kolejne punkty programu partii.