We wtorek do Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie przyjechał Pan Monopoly. Odbyła się też konferencja zapowiadająca nową, rzeszowską edycję popularnej planszówki. Do SP 18 przyjechali też przedstawiciele władz miasta i reprezentanci Winning Moves International, producenta gry.

Rzeszów ze swoją edycją obok kilku polskich miast

– Własne wersje gry mają już m.in. Rzym i Dublin, a z polskich miast – Kraków, Poznań czy Gdańsk. Dziś możemy z dumą oznajmić, że Rzeszów także będzie mógł pochwalić się swoją edycją Monopoly – mówi Kamil Czyż, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa – To zarówno ciekawa i niestandardowa forma promocji, jak również możliwość łatwego zapoznania z najważniejszymi punktami miasta – dodaje.

Quiz wiedzy o Rzeszowie

W trakcie wydarzenia przeprowadzono quiz dla młodzieży uczestniczącej w konferencji. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą związaną z Rzeszowem. Odpowiadali m.in. na pytania dotyczące kultury, znanych osobistości czy sportu. Zadaniem uczniów było odgadnięcie, jaki obiekt znajdzie się na jednym z pól Monopoly Rzeszów. Okazał się nim gmach ratusza, jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków stolicy Podkarpacia.