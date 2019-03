Jerzy Jurek pochodzi z Sanoka. Jest prawnikiem, mieszka w Warszawie. 29 czerwca ubiegłego roku razem z bratem Michałem i Mirandą Korzeniowską wracali ze spotkania. - Przy wejściu do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, czyli sanockiej fary i koło pomnika Jana Pawła II zobaczyliśmy banery z krwawymi zdjęciami zbezczeszczonych płodów. Niedaleko pomnika wisiało zdjęcie Hitlera - mówi Jerzy Jurek.

- Zastanawialiśmy się, jak na to zareagować. Niedaleko stał radiowóz. Poprosiliśmy policjantów o interwencję - wspomina Miranda Korzeniowska. Policjanci odmówili, tłumacząc, że nie mogą nic zrobić. Jerzy Jurek zapytał, czy przyjęli zgłoszenie, a gdy odmówili, zerwał jeden z banerów. Wtedy policjanci podjechali na sygnale i spisali sprawcę. Dopiero po tym poprosili proboszcza fary o usunięcie ekspozycji, na co ten wyraził zgodę. Przybyły później na miejsce przedstawiciel fundacji Pro – Prawo do życia, która zleciła powieszenie tych banerów, sam je zdejmował przy policjantach.