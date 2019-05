Osiemnastoletnia Klaudia L. zmarła w Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie 12 marca 2017. Tego dnia urodziła zdrową córeczkę. Dziecko urodziło się siłami natury, dostało maksymalną liczbę punktów w skali Apgar.

Urodziła, wszystko było w porządku

Kilka godzin po porodzie, ok. godz. 16, niespodziewanie pogorszył się stan zdrowia 18-letniej matki. Straciła przytomność. Lekarzom, którzy podjęli akcję reanimacyjną, nie udało się uratować kobiety. Przed godz. 20 stwierdzono zgon. - Siostra zadzwoniła, że urodziła, że ma córeczkę, jest wszystko w porządku. Ja mówię „to dobrze Klaudia, to odpoczywaj, przyjedziemy do ciebie po południu”. Gdy przyjechaliśmy, okazało się, że już jest nieprzytomna. Jeszcze żyła, ale już była nieprzytomna. A później już jej serce przestało bić – opowiadała w rozmowie z TVP Rzeszów siostra Klaudii. Rodzina twierdziła, że lekarze nie zareagowali odpowiednio szybko.