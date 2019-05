Wyborcza to Wy! Informację o tej sprawie otrzymaliśmy od Czytelnika. Wiesz o czymś ważnym lub ciekawym? Poinformuj nas! Wyślij e-mail na adres listy@rzeszow.agora.pl lub wiadomość na Facebooku. Można też zadzwonić 17 780 30 00

W poniedziałek 29 kwietnia pan Jan z Wrocławia jechał nocnym pociągiem relacji Lwów - Wrocław. Po raz pierwszy podróżował pociągiem ze Lwowa. Wcześniej zwykle korzystał z linii lotniczych. Ze względu na uraz kręgosłupa wybrał wagon sypialny.

To, co wydarzyło się podczas podróży, opisał w liście, który wysłał do naszej redakcji. Po tym, jak zajął miejsce w pociągu, od kierownika otrzymał czystą pościel. „Byłem jedynym pasażerem w przedziale. Ubrałem pościel i położyłem się spać” – opisuje. Kiedy pociąg przekroczył polską granicę, został skontrolowany przez Straż Graniczną. Uznał, że na tym kontrola graniczna została zakończona, położył się więc spać. Jak opisuje „upłynęło ok. 2 godz., może więcej, kiedy z wielkim krzykiem i szarpnięciem drzwi zostałem obudzony i zerwany z łóżka na równe nogi przez kobietę. (…) Zachowanie funkcjonariusza było okropne, bez zachowania jakichkolwiek standardów służbowych i zwyczajnej kultury. Podniesionym głosem, a wręcz krzykiem zwróciła się do mnie: »ile masz papierosów!«, »co masz w plecaku! Otwieraj!«, »Podnieś to łóżko!« etc. W pierwszym odruchu wykonałem wszystkie polecenia. Sprawdzono mi plecak i łóżko”.