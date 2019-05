Małgorzata pracuje w biurze przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie. Gdy zbliża się pora lunchu, idzie po bułki do Biedronki. Tu ma najbliżej. - Nie ma dnia, żebym nie mijała, niemal w progu, klęczącej kobiety z kartką. Klasyka: strapiona mina, pojemnik po margarynie, klepaki na dnie. Powiem szczerze: wkurza mnie to. Pomagam, ale inaczej. Biorę udział w internetowych zrzutkach, wpłacam na WOŚP, chcę wiedzieć, że ktoś zbiera pieniądze w sposób uczciwy - opowiada.

Ale nigdy nie przyszło jej do głowy, by coś w tym temacie robić, zawiadamiać policję, czy ścigać te osoby w inny sposób.

Dlaczego stworzyli stronę o żebrakach?

Strona „Żebractwo w Rzeszowie” pojawiła się na Facebooku początkiem kwietnia tego roku. Właściwie nie wiadomo, kto za nią stoi. Rozmawiałem z jednym z autorów kilkakrotnie, ale za nic nie chciał zdradzić szczegółów na swój temat. Ani imienia, ani nazwiska, wieku czy zawodu. Ani nawet tego, ile osób tworzy stronę. – Jest nas kilkoro. Jesteśmy w różnym wieku, niektórzy z nas studiują, a inni pracują – opowiada. Oceniam, że może mieć około 30 lat.