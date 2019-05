Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 26 komitetów wyborczych, ale tylko 10 z nich zdołało zarejestrować listy kandydatów. Ale wszystkie komitety, w myśl niedawno zmienionych przepisów, mogły zgłaszać przedstawicieli do obwodowych komisji wyborczych. Na Podkarpaciu w komisjach zasiądą przedstawiciele nie tylko największych, rozpoznawalnych komitetów, ale także mało znanych, za to reprezentujących nurt narodowy, antyunijny czy antystemowy. To budzi niepokój.

Eurowybory 2019. „Trzeba patrzeć władzy na ręce”

Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, członek PO: – PiS zmienił niedawno przepisy dotyczące obsadzania obwodowych komisji wyborczych. I okazało się, że przedstawiciele tej partii będą w każdej komisji. W części komisji nie ma nikogo z Koalicji Europejskiej czy z Wiosny. Są za to przedstawiciele takich organizacji lub partii, jak: Związek Słowiański, Kukiz 15, Polexit, Ojcowizna, Jedność Narodu, Odpowiedzialność, Konfederacja Korwin, Braun, Liroy, Porozumienie Gowina. Co to za ugrupowania? Jaki mają cel? Trochę obawiam się czy nie będzie jakichś przekrętów. Zastanawiam się, czy przedstawiciele tych ugrupowań chcą kontrolować wyniki wyborów czy tylko zarobić – zastanawia się Dec.