Adam Piątkowski od dwóch kadencji jest wójtem gminy Solina. W ostatnich wyborach samorządowych kandydował z listy PiS. Wygrał minimalną większością głosów z Łukaszem Ciółkowskim z niezależnego komitetu „Dla Rozwoju Bieszczadów”. Na Facebooku jeszcze niedawno, podczas kampanii przed wyborami do europarlamentu, zachęcał do głosowania na wojewodę podkarpacką z PiS Ewę Leniart.

A z pisowską władzą województwa dogadać się nie może.

– Nie możemy dojść do porozumienia z wójtem gminy Solina. Sieć światłowodowa jest kluczowa do rozwoju gminy, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. To przyciąga turystów, ale przede wszystkim korzystają z niej mieszkańcy – mówi Stanisław Kruczek, wicemarszałek województwa. – Pewnie gdyby wójt sam musiał powalczyć o pieniądze, inaczej patrzyłby na taką inwestycję. Ale że je dostał w prezencie, to nie docenia – dodaje wicemarszałek.