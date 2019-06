Urząd Miasta Rzeszowa do 17 czerwca czeka na oferty na opracowanie koncepcji stoku narciarskiego na osiedlu Matysówka w Rzeszowie. To ona pokaże, czy te wszystkie atrakcje są możliwe do zrealizowania na północnym stoku w rejonie ulicy Nowe Wzgórze na Matysówce, tuż przy granicy Rzeszowa i gminy Tyczyn, na którym miasto widziałoby nowe miejsce do rekreacji dla rzeszowian.

W lecie - dla rowerzystów lub na letni tor saneczkowy

Stok ma długość ok. 1173 m. W założeniach do koncepcji miasto zakłada powstanie tras narciarskich zjazdowych, snowparku oraz „oślej łączki,” placu zabaw i tarasu widokowego. Co ważne - miasto planuje wykorzystanie stoku przez cały rok. W okresie zimowym - do jazdy na nartach i deskach, a w okresie wiosennym, letnim i jesiennym - do jazdy na rowerach i do celów rekreacyjnych, opcjonalnie też jako letni tor saneczkowy.

Stok ma być wyposażony w instalacje i sprzęt do sztucznego naśnieżania, na wypadek braku opadów śniegu lub niewystarczającej pokrywy naturalnej śniegu. Trasy narciarskie mają być obsługiwane za pomocą kolei linowej krzesełkowej lub kanapowej oraz wyciągu orczykowego. Własny wyciąg ma też posiadać ośla łączka, czyli wydzielony teren do nauki jazdy na nartach dla początkujących. Tu miałby powstać wyciąg typu taśmowego, czyli ruchomy chodnik.