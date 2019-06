Sympozjum odbędzie w sobotę w sanockiej Arenie, hali widowiskowo-sportowej. Rozpocznie się mszą świętą odprawianą przez abp. Józefa Michalika. Potem będą wystąpienia m.in. Małgorzaty Rauch – podkarpackiego kuratora oświaty, dr Anny Błasiak z Akademii Ignatianum, konsultora Komisji Wychowania Katolickiego i ks. dr. hab. Dariusza Dziadosza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Spotkanie zakończy wykład Krzysztofa Ziemca z TVP pt. "Media i przekaz prawdy"

A gdzie prawda o księżach pedofilach?

Aleksandra Twardowskiego, sanoczanina, mieszkającego obecnie we Wrocławiu, oburza m.in. obecność na sympozjum o prawdzie, arcybiskupa Michalika. „Który swego czasu winą za przypadki pedofilii w kościele obarczył dzieci. „Ono (dziecko – AT) lgnie, ono szuka. I zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga” – takie słowa padły z ust Michalika w październiku 2013. I choć w każdym innym środowisku człowiek z dnia na dzień straciłby robotę, biskup trwa i trwać będzie. Kościół w Polsce, o czym mogli się przekonać również sanoczanie w trakcie spotkania z Tomaszem Sekielskim, o tym, że prawda wyzwala pamiętać nie chce, a już najmniej wtedy, kiedy trzeba uchronić przed odpowiedzialnością kolegę z parafii (...)"– napisał w liście do redakcji Wyborczej Aleksander Twardowski.