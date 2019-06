Magdalena Mach: Co pana tak ciągnęło do Stanów, że rzucił pan wszystko, wyjechał i już tam pozostał?

Michał Urbaniak: Jako 13-leni chłopak usłyszałem w audycji „Głos Ameryki” muzykę z USA i zakochałem się – najpierw w bluesie, potem w rock’n’rollu. A mając 15 lat, zakochałem się w Milesie Davisie. Zrozumiałem, że to jest moja muzyka i tam jest moje życie. Oglądałem też amerykańskie filmy z Jamesem Deanem, Avą Gardner, Katherine Hepburn. Postanowiłem wyjechać, by spędzić życie w Nowym Jorku. Mój przyjaciel Sławomir Lachowski napisał książkę „Droga ważniejsza niż cel”, ale dla mnie cel był najważniejszy. Był nim Nowy Jork.

Nie był to wyjazd „za chlebem”.

– Przeciwnie. Moja mama była świetnym biznesmenem, pieniądze upychała w szafie nogami. Prowadziła małą fabrykę i stała się jednym z największych przedsiębiorców w Łodzi. Produkowała rękawiczki. Mieliśmy służących, taksówką jeździłem do szkoły. Zrezygnowałem z tego wszystkiego, żeby podążyć za muzycznym powołaniem. Już w wieku dziewięciu lat byłem wirtuozem skrzypiec, grałem jako solista z orkiestrą symfoniczną. Byłem jedynakiem i grałem dla mamusi, która planowała moją karierę wirtuoza. Miałem już w kieszeni stypendium u Davida Ojstracha w Moskwie, ale nie chciałem grać w Moskwie na skrzypcach, tylko na saksofonie w Nowym Jorku. A potem już życie zadecydowało – w 1962 r., mając 17 lat, dostałem propozycję od najlepszego polskiego zespołu – kwintetu The Wreckers Andrzeja Trzaskowskiego – i chwilę potem wyjechaliśmy na dwa miesiące do Stanów na stypendium ufundowane przez Departament Stanu, żeby grać w klubach jazzowych. I słuchałem tam na żywo Johna Coltrane’a, Milesa Davisa – naszych bogów, których znaliśmy z płyt. I już wtedy wiedziałem, że tam jest moje życie. Już wtedy przekonałem się, że to jest mój kraj, bo tam są muzycy, którzy grają moją muzykę. Pojechałem sprawdzić się w czarnej muzyce i gram ją od czterdziestu kilku lat z Afroamerykanami w Nowym Jorku. Nie zamierzam z tego zrezygnować. Z drugiej strony muzyk jazzowy jest podróżnikiem. Stąd pod tytułem mojej nowej płyty jest czerwony autobus z Sanoka, w który kiedyś wsiadałem. Ten mój autobus już 60 lat tak jeździ. Bo takie jest życie muzyka jazzowego.