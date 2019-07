Wystawa, której dotyczył proces, zawisła przy wejściach do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Banery z drastycznymi zdjęciami płodów po aborcji zawisły w centrum miasta z inicjatywy Fundacji „Pro – Prawo do życia”, która opowiada się za wprowadzeniem całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Dodatkowo koło pomnika Jana Pawła II powieszono zdjęcie Hitlera.

Policja nie chciała interweniować

Miranda i Michał Korzeniowscy oraz Jerzy Jurek, którzy byli przeciwni tego typu wystawie, poprosili policjantów o zdjęcie banerów. Policjanci jednak odmówili ze względu na to, że są z drogówki. – Zapytaliśmy, czy gdybyśmy się rozebrali i biegali nago po rynku, to by zareagowali. W końcu kolega zapytał, czy przyjęli zgłoszenie, a gdy potwierdzili, zerwał taki billboard z trzema zdjęciami. Wtedy policjanci podjechali na kogucie, spisali nas. Mnie i drugiego kolegę jako świadków – mówiła w lipcu 2018 roku „Wyborczej” Miranda Korzeniowska.