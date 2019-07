7 ZDJĘĆ Rzeszów, ul. Krakowska. Zniszczone ekrany dźwiękochłonne w miejscu, gdzie doszło do tragicznego wypadku (PATRYK OGORZAŁEK)

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie postawiła dwa zarzuty 20-letniemu Kacprowi I., który feralnego dnia kierował samochodem. On i jego dwaj koledzy wybrali się na nocną przejażdżkę po ulicach miasta. Nadmierna prędkość plus alkohol - to spowodowało, że mercedes wjechał w latarnię i ekran dźwiękochłonny, doszczętnie się rozbił, a jeden z pasażerów zginął na miejscu.