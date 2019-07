Zaczęło się od pomysłu urzędniczki Urzędu Marszałkowskiego. Podsunęła go wicemarszałek Marii Kurowskiej, zadeklarowanej miłośniczce starych drzew. Powstał program, który ma uświadomić, mieszkańcom, ale i władzom samorządowym, jaką wartość mają drzewa.

Rzeszów. Które drzewa zostaną wycenione?

Pilotażowo program będzie realizowany w Rzeszowie. Wybrano do niego 10 drzew. To m.in. dąb, rosnący w okolicach ROSiR-u, buk w Parku Jedności Polonii z Macierzą, platan klonolistny na ul. Zamkowej, lipy na ul. Szopena i Hetmańskiej, kłęk niedaleko Galerii Graffica.

– To piękne, pomnikowe drzewa, różnych gatunków. Chcemy, by naukowcy wykonali wycenę usług ekosystemowych. Wybraliśmy najbardziej dostępne dla mieszkańców drzewa, tak by każdy spacerując mógł spotkać przy drodze drzewo, przy którym będzie tablica. Będzie na niej pokazane w złotówkach, ile warte jest nasze drzewo - mówi Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie. - Wycena drzew podpowie także, jakie drzewa sadzić w przyszłości, które z nich dają środowisku najwięcej korzyści – dodaje Aleksandra Wąsowicz-Duch.