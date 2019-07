Jerzy Kocój od dwóch kadencji jest burmistrzem Błażowej. Ma 48 lat. Z wykształcenia lekarz weterynarii, wcześniej dwie kadencje był przewodniczącym Rady Miejskiej w Błażowej. Należy do PSL-u.

W ostatnich wyborach wygrał z ogromnym, bo ponad 86-procentowym poparciem – jednym z najwyższych na Podkarpaciu. Pokonał Józefa Wyskiela, który w przeszłości także był dwukrotnie burmistrzem Błażowej. Kocój startował z komitetu KWW Wspólnota, Wyskiel z PiS-u.

Mimo tak wysokiego poparcia wyborców burmistrz Kocój ma poważne kłopoty. Prokuratura Rejonowa w Łańcucie prowadzi przeciwko niemu śledztwo z art. 231, par. 1, że jako funkcjonariusz publiczny nie dopełnił swoich obowiązków.

Burmistrz działał na szkodę interesu publicznego?

Jak informuje Marek Jękot, prokurator rejonowy w Łańcucie sprawa dotyczy okresu od 2016 do 2017 r., kiedy to Jerzy Kocój miał wielokrotnie wyrażać firmom zgodę na wydobycie kopalin. Działka, z której były one wydobywane, leży w miejscowości Piątkowa i choć jest własnością gminy, to na wydobycie nie było koncesji, wymaganej przez przepisy ustawy Prawo górnicze i geologiczne.