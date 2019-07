– W przedszkolu mojego dziecka nie ma ogólnodostępnej wody. Dzieci przynoszą wodę w bidonach, ale muszą je zostawiać w szatni. Jeśli chcą się napić, muszą zgłosić nauczycielce, aby dostać zgodę na wyjście z sali. Dziecko podczas zabawy często zapomina o tym, że trzeba się napić. Przypomina sobie dopiero wtedy, gdy jest bardzo spragnione. Uważam, że woda, zwłaszcza w czasie upałów, powinna być w zasięgu wzroku dziecka – mówi ojciec czterolatki z Rzeszowa.

Były telefony do kuratorium

Okazuje się, że na ten problem latem zwraca uwagę wielu rodziców przedszkolaków. Interweniują w kuratorium oświaty. – Odbieraliśmy telefony w tej sprawie, dlatego pani kurator zdecydowała się opublikować wyjaśnienie w tej sprawie. To odpowiedź na interwencje rodziców spływające podczas upałów do kuratorium. Przedszkola w przeciwieństwie do szkół pracują w lipcu i sierpniu. Tegoroczne wakacje są szczególnie gorące – mówi Mariola Kiełboń z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Z wyjaśnień Małgorzaty Rauch, podkarpackiej kurator oświaty, wynika, że nie ma przepisu, z którego wprost wynikałby obowiązek dostarczania dzieciom w czasie upałów wody pitnej. „Żaden z tych aktów nie nakazuje np. dyrektorom szkół zakupu wody mineralnej lub źródlanej w celu dostarczania jej dzieciom i młodzieży” – czytamy na stronie kuratorium.

– A właśnie takie żądania często mają rodzice dzwoniący do nas z interwencjami. Domagają się, żeby tak jak to ma miejsce w firmach, w przedszkolach także stały dystrybutory z wodą. Chcieliby wody źródlanej albo mineralnej. Takiej, do jakiej dziecko jest przyzwyczajone w domu. Ale dla przedszkoli to dodatkowy koszt – zwraca uwagę Mariola Kiełboń.

– Ale „zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki obowiązkiem szkół / przedszkoli jest umożliwienie uczniom/dzieciom dostępu do (…) napojów” – przypomina Małgorzata Rauch.