Jeśli kogoś przeraża wielogodzinna jazda w upale nad morze, a chce pooddychać powietrzem nasyconym jodem, powinien sprawdzić, gdzie leży Radawa. Kąpielisko z piaszczystymi plażami jest świetnym miejscem do wypoczynku dla rodzin. Blisko 100 km ścieżek rowerowych daje możliwość aktywnego odpoczynku.

Gdy temperatura przekracza 20 stopni C., w Radawie powietrze pachnie jeszcze mocniej niż zwykle. To sosnowo-świerkowy las otaczający wieś. W okolicznych lasach spotkać można nie tylko wiewiórki, zające, sarny, lisy. Nad rzeką i potokami żyją także bobry. Co jednak wyróżnia Radawę od innych miejscowości w tym regionie? Jod występujący nie tylko w powietrzu, ale także w glebie. Mówi się, że jest go co najmniej tyle ile nad morzem. Źródłem jodu są drzewa iglaste w radawskich lasach.

Z południa bliżej niż nad morze

Z południa Polski do Radawy jest dużo bliżej niż do nadmorskich kurortów. Miejscowość znajduje się w gminie Wiązownica, do Rzeszowa jest stąd zaledwie 72 km. Autostradą A4 dojeżdżamy do Jarosławia, a stamtąd jest już tylko kilkanaście kilometrów do siedziby gminy. Mijamy ładne domy, dużo jest nowych budynków z zadbanymi, przystrzyżonymi trawnikami, kwiatami w oknach.