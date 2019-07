Zadzwoniła do nas w tej sprawie pani Elżbieta, mieszkanka osiedla WSK w Krośnie. Blok, w którym mieszka, sąsiaduje z Domem Pomocy Społecznej nr 1, do którego dobudowana jest kaplica. Między kaplicą a blokiem pani Elżbiety miejsca jest już niewiele, budynki są oddzielone wąskim pasem zieleni i rzędem drzew. Dużych, starych, dorodnych. – Jeden świerk ma 12 lat – mówi pani Elżbieta. Przy okazji opowiada historię tego miejsca, okolic lotniska w Krośnie. – Lotnisko powstało przed wojną. Ziemie pod jego budowę zabrano ówczesnym mieszkańcom. Ale ludzie oddawali z uśmiechem na ustach. Wiem, bo część tych terenów należała niegdyś do mojej rodziny – opowiada pani Elżbieta.

Na części terenów lotniska powstało osiedle, firmy, budynki użyteczności publicznej, jak wspomniany DPS. Później do budynku DPS-u dobudowana została kaplica. Dla podopiecznych domu, ale też dla mieszkańców osiedla.