W niedzielę w Ostrowie pod Przemyślem odbywał się festyn - coroczne Święto Pieroga, któremu towarzyszą konkursy m.in. lepienia i jedzenia pierogów. Gwiazdą wieczoru miał być zespół Lombard. Koncert został jednak odwołany po wcześniejszych wydarzeniach.

Zawaliła się scena

Nad Ostrowem rozpętała się burza z potężnym wiatrem. Porywy były tak silne, że zawaliła się scena. Namioty z gastronomią, parasolki na ogródkach piwnych, bramki poprzewracały się. Ludzie uciekali z festynu. - W momencie zawalenia się sceny nikt na niej nie przebywał - informuje Marta Fac, oficer prasowy Komendy Miejskiej w Przemyślu.

Mężczyzna i dziecko trafili do szpitala

Dwie osoby zostały poszkodowane w ciągu całego zdarzenia. To mężczyzna i dziecko. - Matka, która siedziała z dzieckiem pod parasolem na terenie ogródków piwnych, nie zdążyła uciec, gdy rozszalała się burza. Parasol przewrócił się, w wyniku czego dziecko doznało lekkich obrażeń ciała, zostało opatrzone w szpitalu i wypuszczone do domu - podaje Marta Fac. Druga osoba poszkodowana to mężczyzna, który próbował chronić namiot z gastronomią przed zawaleniem się. - Został lekko ranny, prawdopodobnie jeszcze dziś wyjdzie ze szpitala - mówi oficer prasowy przemyskiej komendy.