W miniony weekend Bieszczady gościły wielu turystów z całej Polski, którzy przyjechali wypocząć w górach i nad Jeziorem Solińskim. Jednak dynamicznie zmieniająca się pogoda zaskoczyła turystów, niejednokrotnie doprowadzając do groźnych sytuacji na wodzie.

Siedem osób policjanci odtransportowali na brzeg

W piątkowe popołudnie doszło do pierwszych groźnych sytuacji na Jeziorze Solińskim. Tuż przed godz. 16 nastąpiło gwałtowne załamanie pogody, zerwał się mocny wiatr i zaczął padać ulewny deszcz. Policyjni stermotorzyści, patrolujący łodziami służbowymi teren jeziora, kilkakrotnie pomogli turystom, którzy nie zdążyli w porę dopłynąć do brzegu. Trzy małe łódki nabierające wody zostały odholowane do przystani, a ich wzywających pomocy pasażerów podjęto na pokład policyjnych motorówek. Siedem osób bezpiecznie odtransportowano na brzeg.

Uratowana rodzina