Droga Krempna–Ożenna prowadzi przez tereny chronione. Magurski Park Narodowy chciał ją przejąć i włączyć do swoich zasobów, ale sprzeciwili się temu mieszkańcy. To szutrowa droga, po której wędrują głównie spacerowicze, miłośnicy przyrody. Od czasu do czasu przejeżdżają służby parkowe i nieliczni mieszkańcy. Ale dzięki temu dzika przyroda może pozostać nadal dzika. To tereny, na których żyją wilki, rysie, niedźwiedzie, orzeł przedni, puszczyk uralski, kobczyk, dzierzba czarnoczelna, bocian czarny. Tu można znaleźć także rzadkie płazy: traszkę grzebieniastą i kumaka nizinnego. Spośród bezkręgowców żyje tu rzadko spotykana nadobnica alpejska. Przez teren Magurskiego Parku Narodowego przebiega także jeden z najcenniejszych korytarzy ekologicznych w Polsce.

Komuś zależy na niszczeniu kraju

Droga Krempna–Ożenna to urokliwy szlak turystyczny, który był planem filmowym „Wina truskawkowego”, opartego na prozie Andrzeja Stasiuka. Ale nie tylko dlatego Andrzej Stasiuk zaangażował się w akcję obrony tej drogi przed remontem zaplanowanym przez Starostwo Powiatowe w Jaśle. Droga ma być wyasfaltowana, pobocze wysypane tłuczniem i odkrzaczone. A przy okazji kilkadziesiąt drzew ma pójść pod topór.