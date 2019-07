Konferencja Elżbiety Łukacijewskiej, europosłanki Platformy Obywatelskiej z Podkarpacia, odbyła się w poniedziałek w Rzeszowie. – Będę zasiadała w trzech komisjach: transportu i turystyki, handlu międzynarodowego oraz praw i równouprawnienia – powiedziała Łukacijewska, dziękując wszystkim, którzy w wyborach oddali na nią głos.

Łukcijewska krytycznie o dwójce posłów PiS

Odniosła się do niedawnych wydarzeń, które rozegrały się w Parlamencie Europejskim – zachowania dwójki posłów PiS – Witolda Waszczykowskiego i Anny Zalewskiej, którzy nie wstali podczas odegrania hymnu Unii Europejskiej. – To bardzo smutne. Jeśli my chcemy, aby szanowano nasze symbole, to nie powinniśmy dawać asumptu, możliwości do krytyki – powiedziała Elżbieta Łukacijewska.

Skrytykowała także premiera Mateusza Morawieckiego za to, że chwali się „sukcesem” w postaci zablokowania kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. – Pan premier Morawiecki wrócił z Brukseli niczym na białym koniu, twierdząc, że wygrał wszystko, co było do wygrania. Przypomnę, że PiS poparł Niemkę na przewodniczącą Komisji Europejskiej, a Frans Timmermans nadal będzie wiceszefem KE i wciąż ma odpowiadać za przestrzeganie praworządności przez państwa członkowskie.