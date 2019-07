1 ZDJĘCIE Silosy (KORNELIA GŁOWACKA-WOLF)

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie skierowała akt oskarżenia przeciwko Pawłowi F., który zatrudnił 22-latka w gospodarstwie rolnym w Kosinie. Pracownik, próbując usunąć usterkę w pracy maszyny, został wciągnięty do zalegającego w silosie ziarna. Zdążył zadzwonić do kolegi, niestety nie udało się go uratować.