Środowa konferencja na temat drożyzny w polskich sklepach była kolejną, którą w ostatnich dniach zorganizowała Platforma Obywatelska. Partia zaczyna wykazywać dużo większą aktywność przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, czego przykładem są właśnie ostatnie konferencje, które liderzy podkarpackiej PO organizują nie w zamkniętych pomieszczeniach, a bliżej ludzi.

Platforma Obywatelska wychodzi do ludzi

We wtorek Zdzisław Gawlik, lider PO na Podkarpaciu, odwiedził Zawadę koło Dębicy, gdzie spotkał się z plantatorami owoców miękkich. Gawlik zapowiedział we wtorek, że zwróci się do ministra rolnictwa o interwencyjny skup owoców. - Nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że rolnikowi nie opłaca się zbierać owoców, które są już na krzakach - powiedział we wtorek Gawlik.

Natomiast w środę na bazarze przy ul. Targowej w Rzeszowie podkarpaccy posłowie PO: Zdzisław Gawlik, Krystyna Skowrońska i Joanna Frydrych mówili o drożyźnie w polskich sklepach. W ich opinii wysokie ceny w sklepach są spowodowane tym, że wzrastają opłaty za paliwo i energię.