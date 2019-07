Anna Gorczyca: Koalicja Obywatelska zaprezentowała skład sztabu wyborczego do wyborów parlamentarnych. Czy dostała pani propozycję pracy w tym sztabie?

Elżbieta Łukacijewska: Taka rozmowa ze Zdzisławem Gawlikiem, szefem PO na Podkarpaciu, jest jeszcze przede mną.

Szefem sztabu wyborczego KO został Jan Tomaka.

– Znam Janka od wielu lat. Razem zakładaliśmy Platformę na Podkarpaciu. Nie wiem, czy mu gratulować…

Czy współczuć?

– Współczuć może nie, ale czeka go bardzo ciężka praca i życzę jemu i wszystkim zaangażowanym w kampanię sukcesu. Wszystko zależy od tego, jaki zespół sobie dobierze. Według mnie powinny być w nim osoby, które nie startują w wyborach. Ktoś, kto startuje, jest skoncentrowany na swojej kampanii. W sztabie powinny znaleźć się osoby kreatywne i czujące potrzeby wyborców, czujące zmieniający się czas. Jeżeli Janek dobierze sobie taką grupę i pozwoli jej podejmować decyzje, to będzie to pierwszy krok do sukcesu.