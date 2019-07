Tegoroczna rekrutacja jest wyjątkowo trudna i dla kandydatów i dla szkół. O miejsca ubiegają się dwa roczniki uczniów: ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy – ósmych klas. Szkoły przygotowały wprawdzie tyle miejsc, że dla wszystkich ich powinno wystarczyć. Tyle że więcej miejsc niż chętnych jest w szkołach branżowych, a znacznie mniej w liceach ogólnokształcących, które cieszą się największym zainteresowaniem kandydatów.

Miasto przygotowało w tym roku 8450 miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Podwójny rocznik. Wysokie progi w liceach

Ale progi punktowe w popularnych liceach zostały w tym roku mocno wywindowane. Liczba punktów, która w ubiegłym roku gwarantowała przyjęcie do wybranej szkoły, w tym – nie dawała cienia szansy na przyjęcie. I tak np. w IX LO dla uczniów po gimnazjum próg wyniósł 141,4 pkt, ale w klasie dwujęzycznej (profil biologiczno-medyczny) – aż 179,2 pkt. Dla uczniów po szkole podstawowej najniższa punktacja to 145,6 punktów i aż 177,8 punktów w klasie biologiczno-medycznej. W innych szkołach było odrobinę łatwiej w II LO próg to 155 dla uczniów po gimnazjach i 151 dla uczniów po podstawówkach, w I LO to odpowiednio 142 i 139,5; w IV LO – 131 i 138, a w III LO – 131 i 133,9.