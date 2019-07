2 ZDJĘCIA OŚRODEK MONITOROWANIA ZACHOWAŃ RASISTOWSKICH I KSENOFOBICZN

Młody chłopak zaczepia pijanego mężczyznę, nawiązuje z nim rozmowę. Kiedy mężczyzna zrzuca mu czapkę z głowy, wali go pięścią w twarz, popycha i przewraca. Wszystko nagrywają jego znajomi, wrzucają do sieci. Główna postać filmu to rzeszowski youtuber, który jeszcze do niedawna publikował niewinne filmiki o tym, jak gra w gry komputerowe.