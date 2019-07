Na początku ubiegłego tygodnia klienci Banku Spółdzielczego w Grębowie przez dwa dni okupowali siedzibę banku i w panice wypłacali swoje oszczędności. Mówiło się, że to reakcja na plotkę o złej kondycji banku. Zarząd uspokajał, że nic się nie dzieje, ale nie przekonywało to klientów banku. Tworzyli listy kolejkowe, w końcu doszło do tego, że zaczęło brakować pieniędzy w kasie. Ludziom wypłacano pieniądze w banknotach 10- i 20-złotowych.

Plotka okazała się prawdą. 5 lipca, trzy dni przed wybuchem paniki, do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu wpłynęło zawiadomienie złożone przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie.

– Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu przejęła to śledztwo. Jest ono prowadzone w sprawie działania na szkodę banku – wyjaśnia Jacek Węgrzynowicz, naczelnik I wydziału śledczego w tarnobrzeskiej Prokuraturze Okręgowej.