Po pierwszej turze rekrutacji 1,2 tys. uczniów w Rzeszowie nie znalazło dla siebie żadnej szkoły. Mimo, że miasto przygotowało odpowiednio dużo miejsc dla kandydatów. Problem w tym, że chętni byli do liceów, a miejsc z naddatkiem było w szkołach branżowych. - Zgodnie z sugestią MEN przygotowaliśmy tam 15 proc. miejsc w szkołach branżowych, ale tam ma chętnych - mówi Stanisław Sienko, wiceprezydent Rzeszowa.

Licea natomiast nie są z gumy, podobnie jak popularne technika. Szkoły te od lat są wypełnione po brzegi. Nie dało się tam w tym roku dwukrotnie zwiększyć liczby miejsc w klasach pierwszych, mimo, że kandydatów było dwa razy więcej. To efekt kumulacji roczników w związku z reformą edukacji.

- Mój syn złożył podania do pięciu szkół. Miał dobre wyniki egzaminów - po 70-90 proc., średnią ponad 4, ale marzył o dostaniu się do technikum awionicznego, gdzie konkurencja była duża. Nie dostał się. Aplikował też do III i VI liceum i tam także nie znalazł się na listach - opowiada matka 16-latka. Rodzina mieszka pod Rzeszowem, ale syn od podstawówki dojeżdża do rzeszowskich szkół, bo tu pracują oboje rodzice.