Ta historia wydarzyła się prawie cztery lata temu, ale dopiero teraz zmierza do zakończenia. We wtorek Sąd Okręgowy przedłużył do 17 września areszt tymczasowy Tadeuszowi R., podejrzanemu m.in. o szantaż i usiłowanie wykorzystania seksualnego nieletniej dziewczynki.

Wykorzystał naiwność

Tadeusz R. – mężczyzna po pięćdziesiątce – wykorzystywał internet do poszukiwania kontaktów z nieletnimi dziewczynkami. Za pośrednictwem komunikatorów Gadu-Gadu i Skype poznał 13-latkę mieszkającą w powiecie kolbuszowskim. Mężczyzna oszukał ją, podając się z dużo młodszego. – Udało mu się namówić nastolatkę do tego, żeby wysłała mu swoje nagie zdjęcie – mówi prokurator Joanna Kwiatkowska-Brandys, szefowa Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej. Wykorzystał jej naiwność i niezdolność do należytej oceny sytuacji.

Horror dziewczynki trwał kilka miesięcy

Gdy dostał zdjęcia, dla nastolatki zaczął się horror. Udający do tej pory przyjaciela, może nawet zakochanego chłopaka, Tadeusz R. teraz zaczął jej grozić. „Będziesz miała wybite zęby i połamane ręce” – pisał do dziewczynki. Zagroził, że jej nagie zdjęcia zobaczą wszyscy, bo pokaże je na Facebooku.