W ubiegłą sobotę PiS ujawniło nazwiska osób, które będą liderami na listach wyborczych. Na Podkarpaciu jedynką na liście w rzeszowskim okręgu wyborczym został Krzysztof Sobolewski. W regionie postać nieznana, dla wielu zaskoczenie. – To człowiek z cienia, ale w PiS to znana postać – przyznają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory na zdjęciach można go było zobaczyć głównie za plecami Jarosława Kaczyńskiego, ale nie w jedynym szeregu z prezesem. Barczysty, krótko ostrzyżony, z wąsami, ostatnio z brodą. Gdy stoi za prezesem PiS, wygląda bardziej na ochroniarza niż na człowieka, który przez lata odpowiadał za to, co dzieje się w strukturach PiS, oraz za porażki i sukcesy wyborcze tej partii. – Bardzo bliski współpracownik Joachima Brudzińskiego – dodają PiS-owcy. – To człowiek z dużym potencjałem – przyznaje prominentny polityk z Podkarpacia.