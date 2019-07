Najważniejszym politycznym wydarzeniem tegorocznej jesieni będą wybory parlamentarne. Ich termin nie został jeszcze oficjalnie wyznaczony, ale wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że odbędą się one 13 października. Mówiła o tym wiosną tego roku Beata Szydło, wówczas wicepremier.

Wybory parlamentarne 2019. Kiedy się odbędą

Zgodnie z konstytucją wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. – 13 października to najszybszy możliwy termin przeprowadzenia wyborów parlamentarnych – mówiła w wywiadzie dla Polskiego Radia Szydło. Tę samą datę przypomniał niedawno premier Mateusz Morawiecki na kongresie PiS, który odbył się w Katowicach. – Rząd nie jedzie na wakacje, od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć – mówił Morawiecki.