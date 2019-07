Pies został znaleziony przez mężczyznę, który spacerował z wnukami po lesie w Hucie Komorowskiej. Z ziemi dobiegał pisk. Mężczyzna najpierw myślał, że to płacz dziecka i poszedł po syna. Okazało się, że pod ziemią jest pies. Mężczyźni odkopali wystraszonego czworonoga. Był zakopany razem z łańcuchem w 50 cm dole. Niewielki kundelek trafił do przytuliska w Majdanie Królewskim. Jego losem zainteresowali się internauci z całej Polski. Każdy chciał znaleźć sprawcę znęcania się nad zwierzęciem. Znalazły się też osoby chętne do jego adopcji.

Sprawca znaleziony dzięki internautom

Informacja w błyskawicznym tempie obiegła media społecznościowe. Policja otrzymywała też wiele zgłoszeń od mieszkańców Huty Komorowskiej i pobliskich miejscowości, którzy byli zbulwersowani sprawą. Głównie dzięki internautom, już w ciągu jednego dnia udało się wytypować podejrzanego o bestialskie znęcanie się nad zwierzęciem.