Mateusz Chmiel: W sobotę pod Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim odbędzie się demonstracja „Rzeszów solidarny z Białymstokiem”. Co chcecie przekazać poprzez to wydarzenie?

– Jakub Gawron, współorganizator wydarzenia „Rzeszów solidarny z Białymstokiem”: To, co się wydarzyło wokół marszu w Białymstoku, pokazało, że to ostatni dzwonek na zmianę w Kodeksie karnym i poszerzenie katalogu przesłanek mowy nienawiści o orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wprowadzenie porządnej edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.