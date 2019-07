– Mąż pojechał do banku do Sandomierza – mówi żona Bronisława Florka, byłego sołtysa w Grębowie. – Pojechał wybrać nasze oszczędności, dorobek życia. Nie udało mu się wypłacić pieniędzy, jak była ta awantura pod bankiem w Grębowie, choć dwa dni i noc stał w kolejce. Jak była lista kolejkowa, to miał numer 100 z czymś, ale potem ta lista się gdzieś zapodziała i wszyscy stali na grandę.

Florkowie byli jedną z wielu rodzin, które każdy uciułany grosz zanosiły do Banku Spółdzielczego w Grębowie.