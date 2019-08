Profil facebookowy Darka K. sugeruje, że prowadzi go zapalony turysta. Udostępnia mnóstwo zdjęć z różnych części Bieszczadów, a także z podróży po polskich miastach. Ulubione to Kraków, rodzinne – Częstochowa – można się dowiedzieć z FB.

Jest mnóstwo zdjęć z zagranicznych podróży: z Czech, Węgier, Anglii. Na początku tego roku Darek był w Australii. Posty wrzucał nawet kilka razy dziennie. A to australijskie plaże, a to turystyczne atrakcje. Na ich tle Darek: ciemne okulary, bejsbolówka odwrócona daszkiem do tyłu, czarny T-shirt, dżinsy i najki kupione specjalnie na wakacje, o czym nie omieszkał poinformować parę postów wcześniej.