– Dlaczego on to zrobił? Dlaczego wybrał właśnie ich? – od niedzieli to najczęściej zdawane pytania w Kosinie. Padają z ust mieszkańców wsi, rodziny Krzysztofa i Joanny F.

Kosina to duża wieś (około 3 tys. numerów) przy drodze Łańcut – Przemyśl. Przy drodze krajowej nr 4 stoją szkoła i kościół, którego wieża dominuje nad wsią. Ale większa część domów ulokowała się przy ulicach biegnących w bok od głównej drogi. Domy są zadbane, widać sporo nowych budynków. Są bank, apteka, przychodnia.