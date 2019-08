Mężczyzna miał wcześniej owczarka collie. Pies był zamknięty przez co najmniej kilka lat w chlewie. Doglądał go jedynie sąsiad i mieszkanki sąsiedniej gminy, które usłyszały o jego losie. Pies nie miał wody, był schorowany. Miał m.in. złamany ogon, chodził po kamieniach i gwoździach. Przez to, że siedział zamknięty w ciemności przez 24 godziny, miał problemy ze wzrokiem. Interweniowała Straż Obrony Praw Zwierząt. Psa udało się odebrać właścicielowi. Lękliwy owczarek trafił najpierw do fundacji, która opiekuje się tą rasą.