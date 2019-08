1 ZDJĘCIE Szkoła podstawowa (PATRYK OGORZAŁEK)

- Do dziś nie wiemy, do jakiej szkoły nasze dzieci pójdą 1 września. Zapisaliśmy je do SP nr 3, ale nie zostały tam przyjęte - skarżą się rodzice dzieci z Leżajska. Burmistrz uważa, że rodzice mogli podać nieprawdziwe dane, i donosi do prokuratury.