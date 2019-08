– To było dzień czy dwa przed Świętem Wojska Polskiego. Chłopakom z parteru włączyła się czujka w mieszkaniu. Było podejrzenie, że to czad. Wezwali straż pożarną. Strażacy zaczęli sprawdzać i okazało się, że ulatnia się gaz. Wezwali pogotowie gazowe. Fachowcy poszli do piwnicy i okazało się, że są tam dwa wycieki. Zamknęli więc gaz w całym bloku. I nie ma go do tej pory – mówi jeden z mieszkańców bloku przy Piastów 9 w Rzeszowie.

Odcięli gaz w wieżowcu. 99 mieszkań bez ciepłej wody, nie ma na czym ugotować obiadu