Do przemyskiej lecznicy trafiają dzikie zwierzęta, które często są ofiarami człowieka. Zająca, który trafił tam w krytycznym stanie, lekarze nazwali Igor.

Zając służył dzieciom jako piłka do kopania

„Malutka kulka cieszy najbardziej, znaleziona w trawie jest jak zdobycz. Igor nie miał szczęścia. Porwano go z zielonego zakątka. Zabrano wbrew woli. Oddano na zabawkę. Służył dzieciom jako piłka do kopania, torba do noszenia za uszy. Trafił w stanie krytycznym, kilkanaście godzin walczyliśmy o jego życie” – czytamy na Facebooku Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu.