Okoliczność była jak najbardziej świecka, ale Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy (PiS), w swoim dożynkowym przemówieniu powoływał się na Boga, Chrystusa i Kościół. Jednak bynajmniej nie było o miłości bliźniego, czy przebaczaniu.

Wybory parlamentarne 2019. Wójt straszy mieszkańców apokalipsą

Było za to o współczesnych bolszewikach. Według wójta Głaza, to ci, którzy uczestniczą w marszach równości. Dlaczego nazywa ich bolszewikami? Bo, jak twierdzi, domagają się oni „zrównania dobra ze złem” i nie ma dla nich „żadnej świętości, której nie można by było sprofanować”.