23 ZDJĘCIA Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej (Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta)

W środku rośnie siedmiometrowe drzewo, do każdej klasy można zajrzeć przez bulaj, do tego piękne patio, wielka sala gimnastyczna ze sceną, 600-metrowa aula i aż trzy świetlice: do wypoczynku, zabawy i zajęć pozalekcyjnych. Na os. Wilkowyja w Rzeszowie oddana została nowa szkoła podstawowa