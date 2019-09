1 ZDJĘCIE Lekcja religii (Fot. Rafał Michałowski / Agencja Gazeta)

Rodzice 11-latka ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli złożyli skargę na nauczyciela katechetę, który podczas lekcji miał podejść do ich syna, chwycić mocno za kark i przytrzymywać przez dłuższą chwilę. Nauczyciel to świecki katecheta, radny powiatu stalowowolskiego, przewodniczący komisji edukacji, kultury i sportu, który do rady dostał się z list PiS-u