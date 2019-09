Wójt Marian Ryznar podejrzewa, że słowa księdza to reakcja na list, który wystosował do mieszkańców Radawy. Startuje w wyborach parlamentarnych, jest kandydatem do Sejmu z okręgu krośnieńskiego – „dwunastką” na liście koalicyjnego komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Partii Zieloni.

Od lat jest wójtem w Wiązownicy, gdzie znajduje się m.in. Radawa – jedno z popularniejszych miejsc na Podkarpaciu. W ciągu ostatnich lat w Radawę poszły ogromne pieniądze, z małego kąpieliska stała się miejscem co roku odwiedzanym przez dziesiątki tysięcy turystów. – W tym liście do mieszkańców napisałem, że choć kandyduję do Sejmu, chcę wciąż dbać o gminę.